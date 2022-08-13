Штрафы за шум от транспорта до 100 тысяч рублей планируют увеличить в России

Депутаты фракции «Новые люди» планируют внести в Госдуму законопроект, согласно которому штрафы за шум от транспорта могут увеличить до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«Мы планируем создать рабочую группу, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть. Вносить законопроект мы планируем в сентябре, с запуском осенней сессии», — сказал Демин в интервью ТАСС.

По его словам, на данный момент штрафы в размере 500 рублей никого не останавливают.

Демин добавил, что штраф в размере до 100 тысяч рублей, согласно законопроекту, будет наложен в случае первого нарушения, а при повторном нарушении транспортное средство могут изъять.