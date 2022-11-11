Сибирячка встретила в лесу «огромный шерстяной колобок», гнавшийся за лосём

Жительница Новосибирска часто выезжает в лес с детьми и собакой, однако после последней прогулки больше не хочет таких приключений, поскольку до сих пор отходит от увиденного, пишет «КП-Новосибирск».

Неожиданная встреча, которая могла закончиться плачевно, произошла 6 ноября — возле Северного объезда.

«Прошли до первого пересечения. Решили пройти ещё немного. Второе пересечение было рядом. Мы приостановились на полпути, игрались с детьми. И тут видим такую картину: бежит довольно крупный лось. Я сперва подумала, что это моя собака его гонит. Я только окрикнула пса, как увидела бурого медведя, бегущего за ним. Он выглядел как огромный шерстяной колобок. Бежал примерно в 200 метрах от нас», — рассказала женщина.

Новосибирцы не понимают, как медведь их не заметил, видимо, очень увлёкся добычей. Повезло, что собака не стала лаять. После этого семья быстро добралась до машины и уехала.

«Мы очень испугались. Мы уже всякие варианты дома продумывали, что и как могло случиться. Переживали, поймал он тогда лося или всё-таки удалось убежать. Откуда медведь там взялся! Мы там два года гуляем и четыре года за грибами туда ездим», — недоумевает сибирячка.

Биолог Алексей Яновский пояснил изданию, что семья встретила очень опасного хищника — медведя-шатуна. Такие не впавшие в спячку звери очень опасны и подлежат отстрелу.

Ранее недалеко от Барнаула медведь напугал грибников: подошёл к машине и встал на задние лапы.