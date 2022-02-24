Синоптики предрекли тёплый март в Алтайском крае

Погода в марте на юге Западной Сибири, в том числе и в Алтайском крае, будет теплее обычного. Об этом сообщает газета “Аргументы и факты” со ссылкой на синоптиков.

По мнению специалистов, средняя температура составит от -3 до -5 градусов, что на 2-3 градуса выше многолетних значений. Осадков будет несколько меньше обычного показателя — 12-30 мм. Отмечается, что в Республике Алтай, наоборот, ожидается избыток влаги.

В первой декаде марта существенных осадков не ожидается. Днём — от -2 до -7 градусов, ночью — до -18°С. К середине месяца ожидаются небольшие осадки, температура от -2 до +3°С. К началу третьей декады выпадут осадки. Дневная температура поднимется до +3...+8 градусов.

Завершится март облачной погодой с прояснениями. Ночью возможны небольшие морозы. Днём температура составит от 0...+5 градусов.