Следователи проверяют версию об убийстве Бориса Моисеева

Столичные следователи проводят проверку версии об убийстве Бориса Моисеева. Об этом сообщает Mash.

Несмотря на то, что следов насильственной смерти на теле Моисеева не обнаружили, следователи проводят проверку по двум статьям УК РФ: 105 («Убийство») и 111 ч.4 («Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»).

Новости

Культура Брат Бориса Моисеева обвинил в его смерти директора певца Сергея Гороха

В СМИ и социальных сетях уже появились сообщения о том, что криминальных причин смерти следователи по результатам проверки не обнаружили.

Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни 27 сентября в Москве. Сообщалось, что перед смертью Моисеев пережил третий инсульт. Директор артиста утверждал, что он умер «брошенный всеми», а его тело, вероятно, обнаружила домработница.