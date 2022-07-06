СМИ: Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной

Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр «Русская песня» Надежды Бабкиной. Об этом сообщает Mash.

По мнению женщин, спектакль «Калина красная», в котором играет сестра заявительниц Мария, показывают незаконно. Они утверждают, что права на его показ уже истекли.

Сёстры обратились в суд, чтобы получить компенсацию в размере 600 тысяч рублей. По мнению заявительниц, представители театра должны были согласовывать с ними дальнейшие сроки показа спектакля.