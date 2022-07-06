СМИ: Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной
Они заявляют, что права на спектакль, который ставит театр Бабкиной, уже закончились
6 июля 2022, 19:46, Илья Звягинцев
Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр «Русская песня» Надежды Бабкиной. Об этом сообщает Mash.
По мнению женщин, спектакль «Калина красная», в котором играет сестра заявительниц Мария, показывают незаконно. Они утверждают, что права на его показ уже истекли.
Сёстры обратились в суд, чтобы получить компенсацию в размере 600 тысяч рублей. По мнению заявительниц, представители театра должны были согласовывать с ними дальнейшие сроки показа спектакля.
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