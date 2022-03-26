Spotify уйдет из России из-за закона о фейках

Шведский музыкальный сервис Spotify приостановит работу в России из-за принятого в стране закона о фейках, следует из заявления компании, сообщает РБК.

В нем говорится, что закон ограничивает доступ к информации, «ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей», что ставит под угрозу безопасность сотрудников Spotify и пользователей сервиса.

В компании заявили, что приняли решение о приостановке деятельности в стране «после тщательного рассмотрения вариантов, исходя из текущих обстоятельств».

6 марта сервис бъявил, что отменяет в России Premium-подписку «в связи с новыми внешними ограничениями», которые связаны с основными платежными провайдерами. Это произошло после ухода из страны систем Visa и Mastercard. Компания также закрыла российский офис и ограничила доступ к контенту государственных СМИ. Однако тогда в Spotify говорили, что считают важным продолжить работу в России, «чтобы предоставлять надежные и независимые источники новостей и информации в регионе».

