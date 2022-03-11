США планируют запретить импорт русской водки
Также под запрет попадут одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса «люкс»
Президент США Джо Байден анонсировал новые санкции в отношении России. О новых ограничениях он рассказал в своём выступлении, которое транслировалось в Twitter.
Под запрет попали одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса «люкс». Также США планируют запретить импорт водки, морепродуктов и алмазов.
В своём заявлении Байден добавил, что союзные страны планируют выйти из режима «нормальных» торговых отношений с Россией.
Напомним, ранее в США одобрили законопроект о приостановке членства России во Всемирной торговой организации. Пока неизвестно, когда эти изменения рассмотрят в конгрессе.
Также отмечается, что США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот.