США планируют запретить импорт русской водки

Президент США Джо Байден анонсировал новые санкции в отношении России. О новых ограничениях он рассказал в своём выступлении, которое транслировалось в Twitter.

Под запрет попали одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса «люкс». Также США планируют запретить импорт водки, морепродуктов и алмазов.

В своём заявлении Байден добавил, что союзные страны планируют выйти из режима «нормальных» торговых отношений с Россией.

Напомним, ранее в США одобрили законопроект о приостановке членства России во Всемирной торговой организации. Пока неизвестно, когда эти изменения рассмотрят в конгрессе.

Также отмечается, что США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот.