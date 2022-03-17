Стадион «Прогресс» в Бийске строят с небольшим отставанием из-за роста цен на материалы

Глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев в ходе своего визита в Бийск рассказал о том, что строительство стадиона «Прогресс» идёт с небольшим отставанием. Его слова передаёт «Бийский рабочий».

На это влияют сразу несколько факторов. Первый — затянувшаяся пандемия коронавируса. Второй — подорожание строительных материалов, цены на которые продолжают расти. При этом работы по возведению спортивной площадки не останавливаются.

В целом строительство стадиона разбили на три этапа. Футбольное поле и легкоатлетические дорожки уже готовы. Строительство ледовой арены находится в процессе. На третьем этапе специалистам предстоит благоустроить территорию.

Ранее сообщалось, что завершить работу над ареной планируют в 2022 году.