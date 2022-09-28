Стало известно, когда мобилизованные получат первую зарплату

Попавшие под частичную мобилизацию получат первую зарплату 10 октября, сообщает VN.ru со ссылкой на администрацию Мошковского района Новосибирской области.

Как отмечается, жители региона, призванные по частичной мобилизации, уже начали тренировки на полигонах.

«На территории воинской части находятся около тысячи людей. Все ждут того, что в течение 2-3 недель будут обучаться. Раздали банковские карты, на которые будет перечислена зарплата 10 октября», — рассказали в администрации района.

Напомним, принимающие участие в спецоперации могут получать от 200 до 500 тысяч рублей. Также возможны доплаты из региональных бюджетов и допвыплаты за различные заслуги, например, захват военной техники.

Кстати, накануне в Госдуме призвали «обобщить» выплаты мобилизованным, чтобы сумма не зависела от бедности региона.

Ранее amic.ru рассказал, какую зарплату будут получать мобилизованные и какие выплаты им положены.