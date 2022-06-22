Стало известно, когда в Барнауле отпразднуют День города

Оргкомитет по подготовке и празднованию Дня города в Барнауле определился с датой проведения праздника. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Главными темами предстоящего праздника станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

Отмечается, что помимо традиционных мероприятий, которые проводят в День города, городские власти планируют провести ряд новых.

Основное празднования Дня города в 2022 году состоится 3 сентября.

Напомним, что уже в 2022 году жители Барнаула смогут увидеть стелу «Город трудовой доблести». Пока неизвестно, сколько денег потребуется на её возведение, но завершить работы планируют уже в сентябре.