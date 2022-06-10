Стало известно, куда пропали 50 молодых сосен, которые стояли у ТЦ «Ривьера» в Бийске

Стало известно, куда пропали 50 молодых сосен, которые стояли у ТРЦ «Ривьера» в Бийске. Тайну исчезновения деревьев раскрыл «Бийский рабочий».

Напомним, что отсутствие хвойных насаждений горожане заметили в мае. Люди долгое время наблюдали за тем, как деревья засыхают, а затем они просто пропали.

В городской администрации ответили, что вырвали молодые деревья коммунальщики по указу мэрии. Несмотря на то, что за ними постоянно ухаживали, сосны не прижились и оказались на свалке.

Тем не менее пустой эта территория не останется. На месте, где раньше стояли деревья, планируют высадить цветы.