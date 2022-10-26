Странный след неопознанного летательного объекта увидели в небе над алтайским городом

Странные следы от неопознанного объекта обнаружили горожане в небе над Рубцовском. Пользователи опубликовали снимки явления в социальных сетях.

Природа появления странного извилистого следа в небе была непонятна жителям, но среди комментаторов поста нашёлся тот, кто смог всё объяснить.

«Это след работы лазера оптико-лазерной станции на Саввушках. След остаётся из-за воздействия лазера на мельчайшие частицы льда или воды. Они испаряются и оставляют такой след», — написал мужчина.

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Ранее жители Барнаула могли наблюдать за взлетающей в космос ракетой.