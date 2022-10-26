Странный след неопознанного летательного объекта увидели в небе над алтайским городом
Извилистый след напугал рубцовчан, но среди комментаторов нашёлся тот, кто всё объяснил
26 октября 2022, 13:25, Илья Звягинцев
Странные следы от неопознанного объекта обнаружили горожане в небе над Рубцовском. Пользователи опубликовали снимки явления в социальных сетях.
Природа появления странного извилистого следа в небе была непонятна жителям, но среди комментаторов поста нашёлся тот, кто смог всё объяснить.
«Это след работы лазера оптико-лазерной станции на Саввушках. След остаётся из-за воздействия лазера на мельчайшие частицы льда или воды. Они испаряются и оставляют такой след», — написал мужчина.
Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Ранее жители Барнаула могли наблюдать за взлетающей в космос ракетой.
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