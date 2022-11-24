Такой день. Аномальные сорокоградусные морозы и аварийный жилой дом в Барнауле, который «треснул»

В Алтайском крае с 27 по 29 ноября будут аномальные морозы — в эти дни синоптики прогнозируют -30...-40 градусов. По данным алтайского Гидрометцентра, ночью 27 ноября в крае будет до -40 градусов, а днём — до -32. В Барнауле прогнозируют -34 и -26 градусов соответственно.

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Погода Сорокаградусные морозы ожидают в конце ноября жителей Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о ненадлежащем состоянии жилого дома, трещины по которому пошли ещё в середине 1990-х годов. Ранее amic.ru рассказал, как люди живут в доме № 19а по улице Папанинцев: с каждой стороны здания образовались довольно широкие трещины, фундамент разрушается, дом заваливается в сторону, при этом чиновники пишут отписки на все обращения, а в управляющей компании, по словам жителей, и вовсе не видят проблемы, ведь дом не считается аварийным.

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Общество В Барнауле прокуратура проверяет неаварийный жилой дом, который «треснул» с четырёх сторон

Из-за частичной мобилизации некоторые семьи в Алтайском крае уже почти два месяца живут без мужей и отцов. Особенно трудно приходится тем, кто живёт в частных домах: женщины сами теперь выполняют всю тяжёлую работу, а ещё тянут детей. Власти часто заявляют, что каждая семья, которую коснулась частичная мобилизация, может обратиться за поддержкой в Минсоцзащиты. Amic.ru узнал, в каком положении сейчас находятся семьи мобилизованных, какая помощь им нужна и какую им реально оказывают.