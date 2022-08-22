Такой день. Дата открытия магазинов H&M в Барнауле и вакцинация детей в Алтайском крае

Магазины H&M откроются в Барнауле на этой неделе в ТЦ «Арена», «Галактика» и «Пионер». Все они будут работать в штатном режиме.

Как сообщил источник, точные даты открытия внутри компании уже известны. 23 августа откроется магазин в «Арене», а вот остальные магазины пока хранят дату в тайне. Но представитель ТЦ «Арена» отметил, что H&M в «Пионере» начнёт продавать вещи покупателям в середине недели, а в «Галактике» — в конце недели.

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Общество Стало известно, когда откроются все магазины H&M в Барнауле

В Алтайском крае стартовала прививочная кампания по иммунизации детей против гриппа. На днях в регион поступила партия вакцины «Ультрикс Квадри» — 10 тысяч доз для взрослых и 104 248 доз — для детей.

В середине августа в регион поступила первая в этом году партия вакцины от гриппа «Совигрипп» — более 333 тысяч доз. Препарат предназначен для взрослых.

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Здоровье В Алтайском крае началась вакцинация детей против гриппа

Потепление до +27 градусов придёт в Алтайский край в ближайшие дни, которое вновь сменит похолодание, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.