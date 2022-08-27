Такой день. День города в Барнауле под новым гербом и задержание бийчанина, который надругался над девочкой

В Барнауле на улицах развешивают обновлённый герб города. Уже этот День города жители краевой столицы встретят без лошади, которая была на старой эмблеме.

Новости

Общество В Барнауле впервые встретят День города с новым гербом без лошади

Бийчанин, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки, задержан. Злоумышленник полностью признал вину в содеянном — ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Сексуальные действия насильственного характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Новости

Общество В Бийске задержали молодого парня, который надругался над 10-летней девочкой

Утром 27 августа в Барнауле открылся третий отдел шведского бренда одежды H&M в ТРЦ «Галактика». Ещё до начала работы магазина перед входом собралась очередь — люди организованно встали в ряд у входа. После открытия очереди собрались и у примерочных — барнаульцы громко интересуется, «кто последний» в кабинку.