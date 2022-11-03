Такой день. Густой туман в Барнауле и петиция за отмену новогодних праздников в Алтайском крае

Суд выпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, поменяв ей меру пресечения на запрет определённых действий до 7 февраля 2023 года. Ей разрешили прогулки с 12:00 до 14:00, но запретили пользоваться интернетом и телефоном.

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Общество Суд выпустил уроженку Алтайского края Марину Ракову из СИЗО

Барнаул в четверг днём, 3 ноября, накрыло густым туманом. Жители в соцсетях публиковали фотографии и делились впечатлениями.

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Новости Барнаула «Соседние высотки не видно». Барнаул накрыло густым туманом

В Барнауле на пересечении проспектов Строителей и Социалистического изменится схема движения транспорта. Соответствующий вопрос власти обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

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Авто Схема движения транспорта изменится на пересечении проспектов Строителей и Социалистического в Барнауле

На сайте Change.org опубликовали петицию с предложением вместо массовых новогодних гуляний обеспечить всем необходимым мобилизованных из Алтайского края. На данный момент обращение подписали более 400 человек.