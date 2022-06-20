В России 20 июня стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения. В этот день хакерским атакам подверглись сайты многих вузов по всей стране. В числе пострадавших — московский и петербургский «политехи», медленно загружается сайт РУДН и другие.

В Алтайском крае не работали интернет-площадки Алтайского медуниверситета, Аграрного и Института культуры. Также оказался недоступен сайт Бийского педагогического университета. В Республике Алтай при открытии сайта ГАГУ всплывает окно с предупреждением, что соединение не защищено.

Новости

Общество Сайты пяти алтайских вузов перестали работать из-за атаки хакеров

Авария на трубопроводе привела к отключению горячей воды у 2301 жителя Барнаула. В 16:00 специалисты обнаружили повреждение трубопровода в районе дома № 67 по улице Малахова.

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Новости Барнаула Больше десяти барнаульских домов остались без горячей воды из-за аварии

В Барнауле 20 июня открылись рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее заведения под брендом «Макдоналдс» были закрыты.

Перед открытием отовсюду убрали букву «М», свойственную для сети, которая располагалась здесь ранее.

Упаковка в барнаульских ресторанах пока белая, как и в других заведениях «Вкусно — и точка».