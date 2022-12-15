Такой день. Санкции США против Томенко и приговор бывшему замминистру строительства и ЖКХ Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал под санкции США. Он оказался в списке 29 глав регионов РФ, которых обвиняют в «реализации приказа о мобилизации». Среди других «сибиряков» там оказались губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Красноярского края Александр Усс.

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Политика Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал под санкции США

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов получил восемь лет и один месяц колонии строгого режима. Решение вынес Центральный районный суд Барнаула 15 декабря. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщает краевая прокуратура и региональный Следком. «Дело Голубцова» рассматривала судья Наталья Никитина с марта 2021 года. К моменту вынесения приговора прошло более 60 заседаний, интересы бывшего чиновника представлял адвокат Максим Гордеев.

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Общество Бывший замглавы алтайского Минстроя получил 8 лет колонии строгого режима

Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании со своими заместителями и главами районов обсудил эпидемиологическую ситуацию в городе. На мероприятии отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом остаётся высокой. Более того, как отмечают медики, грипп проходит в тяжёлой форме и сопровождается высокой температурой.

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Новости Барнаула Глава Барнаула рекомендовал масочный режим при обострении эпидситуации

15 декабря в парламентском центре прошла последняя в этом году сессия АКЗС. Депутаты начали её с акции «Желание под ёлкой». Накануне парламентарии сняли с ёлки новогодние шарики, на которых были написаны желания детей из малообеспеченных семей. И вот перед сегодняшней сессией они принесли подарки под ёлку. Как самые настоящие Деды Морозы. Среди подарков: конструкторы, гитары, синтезатор, коньки-трансформеры, мягкие игрушки и куклы. Всего в этом году парламентарии исполнили мечты 70 юных жителей края. Подробнее, как прошла акция и сессия депутатов, смотрите в нашем фоторепортаже.