Такой день. Санкции Великобритании против Томенко и политик-трансгендер на выборах в Барнауле

Лидер реготделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина подала документы в избирком для участия в выборах Барнаульской гордумы. Политик-трансгендер намерена посоперничать за депутатский мандат по округу № 16, куда входит часть Октябрьского района краевой столицы, включая ВРЗ.

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Политика Политик-трансгендер из Барнаула намерена пройти в состав городской думы

Великобритания внесла в санкционные списки губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Кроме главы Алтайского края в списке оказались и другие сибирские губернаторы — глава Новосибирской области Андрей Травников, Красноярского края Александр Усс, а также руководители других российских регионов. Всего в перечень вошли 42 человека, в том числе пять граждан Сирии и один гражданин Великобритании — журналист Грэм Филиппс.

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Политика Великобритания внесла Виктора Томенко в санкционный список

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева оставит свой пост с 27 июля, информацию amic.ru подтвердили в мэрии. Ещё месяц назад сведения об отставке 62-летней чиновницы появились в политических Telegram-каналах, однако тогда пресс-служба горадминистрации опровергла эту информацию.