Такой день. Первые отправки алтайских мобилизованных и поддержка региона от Ростуризма
О главных событиях Алтайского края за 26 сентября
Решение задач по частичной мобилизации остаётся главной темой в информационном пространстве и оказывает большое влияние на работу органов власти Алтайского края, заявил губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании. Он призвал руководителей органов исполнительной власти не оставлять без внимания возникающие вопросы и оперативно обращаться к руководству края.
Барнаул оказался на 80 месте из 100 в рейтинге городов по уровню зарплат. Так, в столице Алтайского края соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,34.
В муниципалитетах Алтайского края прошли первые отправки мобилизованных. В некоторых городах и райцентрах военкоматы ещё готовят списки тех, кого должны призвать. Однако в большинстве районов региона первые автобусы с мобилизованными уже отправились в воинские части Омска и других городов страны на подготовку. Как проходила мобилизация в районах и городах Алтайского края — в обзоре amic.ru.
Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тыс. современных номеров в нескольких регионах страны. Среди лидеров отбора этого года — Краснодарский край, Крым, Алтай, регионы Кавказа.