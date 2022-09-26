Такой день. Первые отправки алтайских мобилизованных и поддержка региона от Ростуризма

Решение задач по частичной мобилизации остаётся главной темой в информационном пространстве и оказывает большое влияние на работу органов власти Алтайского края, заявил губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании. Он призвал руководителей органов исполнительной власти не оставлять без внимания возникающие вопросы и оперативно обращаться к руководству края.

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Общество Томенко поручил отслеживать проблемные вопросы, связанные с частичной мобилизацией в Алтайском крае

Барнаул оказался на 80 месте из 100 в рейтинге городов по уровню зарплат. Так, в столице Алтайского края соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,34.

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Экономика В Барнауле зарплаты хватит на две корзины. Рейтинг городов по покупательной способности

В муниципалитетах Алтайского края прошли первые отправки мобилизованных. В некоторых городах и райцентрах военкоматы ещё готовят списки тех, кого должны призвать. Однако в большинстве районов региона первые автобусы с мобилизованными уже отправились в воинские части Омска и других городов страны на подготовку. Как проходила мобилизация в районах и городах Алтайского края — в обзоре amic.ru.

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Общество Под «Марш славянки». Как проходит частичная мобилизация в Алтайском крае

Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тыс. современных номеров в нескольких регионах страны. Среди лидеров отбора этого года — Краснодарский край, Крым, Алтай, регионы Кавказа.