Такой день. Условия пребывания мобилизованных с Алтая и выступление Лепса в Барнауле

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин обсудил с омской коллегой Ириной Касьяновой вопросы размещения и бытового обеспечения мобилизованных из края.

Касьянова рассказала Ларину, что посещает места размещения мобилизованных, а накануне встречалась с призванными из Алтайского края. По её словам, жалоб от них не поступило: сейчас они размещены в общежитиях казарменного типа и в палаточном городке в воинской части.

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