Такой день. Условия пребывания мобилизованных с Алтая и выступление Лепса в Барнауле
О главных событиях в Алтайском крае 30 сентября
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин обсудил с омской коллегой Ириной Касьяновой вопросы размещения и бытового обеспечения мобилизованных из края.
Касьянова рассказала Ларину, что посещает места размещения мобилизованных, а накануне встречалась с призванными из Алтайского края. По её словам, жалоб от них не поступило: сейчас они размещены в общежитиях казарменного типа и в палаточном городке в воинской части.
В Барнауле 30 сентября прошёл митинг-концерт «Мы вместе» в поддержку референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Мероприятия прошло на площади Сахарова перед «Титов-Ареной». Для барнаульцев выступил народный артист России Григорий Лепс.
Непогода продержится ещё совсем немного — ночью 1 октября будет идти мокрый снег, а вот днём и далее все выходные — уже без осадков.
Танк увяз в сугробе. Фотографии Барнаула, где снегопад не останавливается и набирает обороты
Абитуриенты в 2023 году будут поступать в российские вузы по новым правилам. В Минобрнауки отмечают, что мороки с документами станет меньше, сроки приёма будут едиными, а количество направлений подготовки сократится. Подробнее об этих и других изменениях в приёмных кампаниях читайте в рубрике «Вопрос-ответ».