Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 14 июля

В Алтайском крае на день установится солнечная погода, после которой вновь начнутся дожди. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +21, +26 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +21, +23 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Отметим, что уже 15 июля в регионе вновь начнутся дожди.