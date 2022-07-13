Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 14 июля
На один день в регионе установится солнечная погода
14 июля 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае на день установится солнечная погода, после которой вновь начнутся дожди. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +21, +26 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +21, +23 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.
Отметим, что уже 15 июля в регионе вновь начнутся дожди.
Комментарии
Новости партнеров