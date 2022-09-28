Тот самый вкус. Кола от «Бочкарей» стала лучшим алтайским товаром

Новинка от компании «Бочкари» — Cola — получила первые награды. Жюри конкурса «Лучший Алтайский продукт» присудило ей золотую медаль и звание лауреата.

Эксперты высоко оценили вкус и качество не только «Колы», но и других напитков, входящих в новую линейку Bochkari — Orange и Citrus. Они приготовлены на натуральном сахаре, без использования сахарозаменителей на основе артезианской воды из собственных источников «Бочкарей».

Фото: «Бочкари»

«Наши технологи долго работали над рецептурами, подбирали ингредиенты, добивались того самого вкуса. Это долгий и непростой процесс, но результат стоил того. За короткий срок бочкарёвская Cola полюбилась потребителям и теперь занимает лидирующее место в рейтинге продаж», — рассказали представители компании.

Новые напитки уже представлены на полках большинства торговых сетей Алтайского края.

ООО «Бочкарёвский Пивоваренный Завод»