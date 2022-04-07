Трещины и сколы: набережная Оби в Барнауле «подпортилась» за зиму

В Барнауле уже пришла весна, которая не только принесла долгожданное потепление, но и некоторые проблемы. За зиму на набережной Оби в краевой столице накопились незначительные повреждения, которые несколько подпортили вид одного из любимых у горожан места отдыха. Корреспондент amic.ru побывал на месте и запечатлел просадки и повреждения, часть из которых уже устраняют рабочие.

Так, на некоторых участках набережной появились трещины, а плитка на лестницах потрескалась и стерлась. Кроме того, местами облетела краска, а часть брусчатки повыпадала из покрытия.

Отметим, что повреждения уже устраняются — рабочие заделывают наиболее крупные повреждения, в том числе ямы и трещины.

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Происшествия Асфальтовое покрытие промыло в верхней части барнаульского Нагорного парка

Напомним, что ранее на верхней террасе Нагорного парка в Барнауле произошел промыв асфальтового покрытия. Рабочие в короткий срок устранили повреждения, а к восстановлению покрытия пообещали приступить после того, как улучшится ситуация с погодой.