Тысячи тонн продовольствия и чучело головы лося отправили за границу с Алтая в первые дни 2023 года

За первую декаду января сертифицировано более 16 тысяч тонн сельхозпродукции, предназначенной для отправки на экспорт. Но среди них затесался и необычный товар

12 января 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В новогодние праздники из Алтайского края за границу экспортёры вывезли тонны продовольствия и довольно необычные предметы — в частности, чучело головы лося. Как сообщают "Вести Алтай", в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай рассказали, что охотничий трофей отправил житель региона самолётом в Турцию.

По данным ведомства, за первую декаду января сертифицировано более 16 тысяч тонн сельхозпродукции, предназначенной для отправки на экспорт. В основном партии состоят из зерна и продуктов его переработки, а среди получателей числятся страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.

"Мы сертифицировали более четырёхсот партий продукции, но в основном — четырнадцать с половиной тысяч тонн — более чем в десять стран мира было отправлено растениеводческой продукции. Это зерно пшеницы и крупы, которые производят наши предприятия. В основном отправки в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь. Также мы зафиксировали отправку масла растительного в Китайскую Народную Республику, и лузга гречневая, небольшая партия — 346 тонн, — тоже направлена в Китай", — рассказал глава управления Андрей Миронов.

Также по железной дороге и автотранспортом были отправлены куриные яйца в Монголию и свекловичный жом — в Латвию. Всего по итогам года из Алтайского края на экспорт отправили почти 2 млн тонн зерна и другой сельхозпродукции. Несмотря на санкции и усложнения логистики, экспортные поставки по сравнению с 2021 годом выросли на 25%.