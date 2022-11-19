У барнаульского ТРЦ Galaxy начали заливать каток

Фото: amic.ru

В Барнауле с наступлением холодов на уличной парковке торгового центра Galaxy начали заливать каток, передаёт корреспондент amic.ru.

На кадрах можно заметить, что сейчас там занимаются поливкой будущей площадки для катания. Также на снимках видно, что территория уже частично огорожена.

Как рассказал журналисту рабочий, заливающий каток, в этом году его планируют открыть 26 ноября. Отметим, что в 2021 году зимний городок вместе с катком на парковке ТРЦ Galaxy открылся также 26-го числа

Напомним, в конце октября в Барнауле закрыли парк культуры и отдыха «Центральный» для подготовки к зиме. Его откроют, как проведут необходимые профилактические работы и зальют каток.