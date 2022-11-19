У барнаульского ТРЦ Galaxy начали заливать каток

Территорию под площадку для катания на коньках уже огородили

19 ноября 2022, 20:30, Никита Черников
Фото: amic.ru

В Барнауле с наступлением холодов на уличной парковке торгового центра Galaxy начали заливать каток, передаёт корреспондент amic.ru.

На кадрах можно заметить, что сейчас там занимаются поливкой будущей площадки для катания. Также на снимках видно, что территория уже частично огорожена.

Как рассказал журналисту рабочий, заливающий каток, в этом году его планируют открыть 26 ноября. Отметим, что в 2021 году зимний городок вместе с катком на парковке ТРЦ Galaxy открылся также 26-го числа

Напомним, в конце октября в Барнауле закрыли парк культуры и отдыха «Центральный» для подготовки к зиме. Его откроют, как проведут необходимые профилактические работы и зальют каток.

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