Украинских шахматисток могут исключить из федерации за отказ подписывать письмо против России

Украинские шахматистки Мария и Анна Музычук отказались подписывать открытое письмо против российских спортсменов, которое составили представители Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ). Об этом сообщает Sport.ua.

ЛОШФ требует от Международной федерации шахмат (FIDE) отстранить российских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. А также считает, что россиянина Аркадия Дворковича нужно отправить в отставку с поста президента ассоциации.

Из-за отказа подписывать письмо шахматисток могут исключить из Львовской областной шахматной федерации. Организация уже начала процесс их отстранения.