В Альфа-Банке рассказали, до какого времени будут работать карты Visa и MasterCard

Представители Альфа-Банка пояснили, до какого времени продолжат работать карты систем Visa и MasterCard. Об этом сообщает ТАСС.

«А теперь точная дата: до 9 марта включительно карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру, без ограничений. С 10 марта карты продолжат работать на территории России», — сказано в сообщении банка.

Россиянам, которые находятся за границей, посоветовали снять наличные, а тем, кто живёт в России, советуют заранее задуматься над тем, какие зарубежные сервисы нужно оплатить.

Ранее сообщалось, что в рамках санкций платёжные системы Visa и MasterCard перестанут обслуживаться в России.