В Алтайский край впервые прибудет поезд Деда Мороза: сказочный добряк посетит два города

В России расширили географию проекта «Поезд Деда Мороза» от Великого Устюга до Владивостока и обратно, сообщает Минобразования Алтайского края.

«В Алтайский край поезд Деда Мороза приедет впервые, что станет значимым культурным событием для региона. Проект носит социальный характер, его задача — подарить праздник детям, дать возможность увидеть главного Деда Мороза страны из Великого Устюга жителям самых отдалённых населённых пунктов», — отметили в министерстве.

Основная анимационная программа будет проходить на вокзальных комплексах на открытом воздухе. Для всех желающих вход свободный.

Прибытие поезда Деда Мороза ожидается:

в Барнауле — 25 ноября в 09:55 по местному времени, стоянка поезда 6 часов 30 минут;

в Славгороде — 26 ноября в 10:37 по местному времени, стоянка поезда 1 час 30 минут.

Ранее amic.ru рассказал, как называли Деда Мороза древние славяне: Трескунец, Зимник, Карачун.