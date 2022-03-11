В Алтайском крае немного увеличилась рождаемость и снизилась смертность

За январь 2022 года в Алтайском крае родилось на 20 детей больше, чем в январе 2021 года. Об этом сообщили в Минсоцзащиты со ссылкой на данные Росстата.

Число умерших, зарегистрированных в январе 2022 года, составило 3375 человек, что на 444 человека меньше, чем в январе прошлого года. Отмечается, что эта тенденция свойственна не только для Алтайского края, а также для СФО и всей России.

«В январе 2022 года наблюдалось повышение младенческой смертности. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число детей, умерших в течение первого года жизни, составило 8 человек (январе 2021 года — 6 младенцев)», — сказано в сообщении министерства.

Естественная убыль населения за январь 2022 года составила 1965 человек.