Он предлагает пожилым людям дополнительные возможности для самореализации. Граждане старшего поколения смогут найти здесь друзей, обрести новые интересы и умения в комфортной для этого обстановке

25 января 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае откроют Центр общения старшего поколения на площадке клиентской службы Социального фонда России (СФР) в Каменском районе. Как сообщает пресс-служба СФР, он начнёт свою работу в Камне-на-Оби 27 января в 11:00.

Отмечается, что в церемонии примут участие не только активисты из числа каменских пенсионеров, но и глава Каменского района, руководители государственных учреждений и ведомств, работающих на территории муниципального образования, представители общественных организаций, волонтёры и другие.

Отмечается, что центр общения предлагает пожилым людям дополнительные возможности для самореализации. Люди старшего поколения смогут найти здесь новых друзей, обрести новые интересы и умения в комфортной для этого обстановке. Там будут проводить мероприятия совместно с учреждениями культуры, управлением социальной защиты и другими.