В Алтайском крае приставы отправили на лечение туберкулёзную больную, которая скрывалась от врачей

В Алтайском крае приставы отправили на лечение туберкулёзную больную, которая скрывалась от лечения. Об этом рассказали в региональном УФФСП.

Приставы пришли домой к женщине с необходимыми документами, однако по месту жительства её не оказалось.

«Явно не ожидая, что должностные лица обнаружат её местонахождение, встретила их с ярко выраженным неодобрением. Женщине не оставалось ничего, кроме как проследовать в сопровождении служителей закона в автомобиль», — сказано в сообщении ведомства.

Для осмотра и принудительного лечения женщину отвезли в медицинское учреждение.