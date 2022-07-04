В Алтайском крае приставы отправили на лечение туберкулёзную больную, которая скрывалась от врачей
Женщина не была готова к тому, что её найдут. Видеть прокуроров она была не очень рада
4 июля 2022, 17:31, Илья Звягинцев
В Алтайском крае приставы отправили на лечение туберкулёзную больную, которая скрывалась от лечения. Об этом рассказали в региональном УФФСП.
Приставы пришли домой к женщине с необходимыми документами, однако по месту жительства её не оказалось.
«Явно не ожидая, что должностные лица обнаружат её местонахождение, встретила их с ярко выраженным неодобрением. Женщине не оставалось ничего, кроме как проследовать в сопровождении служителей закона в автомобиль», — сказано в сообщении ведомства.
Для осмотра и принудительного лечения женщину отвезли в медицинское учреждение.
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