В Алтайском крае продолжается массовая гибель пчел

В Алтайском крае продолжается массовая гибель пчёл. Очередной случай, о котором рассказали в сообществе «В курсе 22», зафиксировали в Петропавловском районе, село Зелёный Дол.

Автор видеозаписи отмечает, что поля находятся далеко от села, но при этом, по мнению женщины, насекомые гибнут именно из-за химикатов.

С июля 2021 года вступила в силу поправка в федеральный закон «О пчеловодстве», согласно которой аграрии обязаны предупреждать пчеловодов об обработке полей не позднее чем за три дня до её начала. Нововведение должно защитить пчёл от отравления пестицидами. Однако владельцы полей не спешат выполнять новые предписания: так, в селе Устьянка Локтевского района Алтайского края в конце июля погибло больше 30 тысяч пчёл у семи пасечников. Пчеловоды уверены: насекомые отравились на полях, об обработке которых никто не предупреждал. Возмещать убытки тоже никто не спешит — даже полиция отказала в возбуждении дела.