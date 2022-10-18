В Алтайском крае продолжают тушить подземный пожар в труднодоступной местности

В Солонешенском районе Алтайского края тушат подземный пожар. Как сообщают «Вести Алтай», возгорание обнаружили 12 октября, тогда его удалось быстро локализовать, но вскоре пламя снова появилось.

Огонь ушёл через толстый слой лесной подстилки в расщелины между камнями и там его достать пожарные не могут. Сильный ветер раздувает пламя тлеющих очагов, и пожар разгорается с новой силой. Ещё больше осложняет ситуацию труднодоступная местность и крутой склон.

«Склон порядка 40 градусов, до воды около двух километров. На тракторах завозят воду, там стоят наверху ёмкости. Прольют, вроде бы два часа ничего нет. Вершина обдувается ветрами со всех сторон, и пожар снова вылезает из камней в том или ином месте. Ждём осадков. Если не будет дождей, посоветуемся и будем принимать какие-то другие неординарные меры», — заявил глава отдела охраны и защиты леса Министерства природных ресурсов Алтайского края Сергей Лиясов.

По его словам, сейчас общая площадь пожара составляет порядка трёх гектаров. Тушат его более 30 человек, задействовано девять единиц техники.

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Происшествия К тушению «коварного» лесного пожара в Алтайском крае подключилась местная администрация, МЧС и население

Напомним, что из-за горной местности в Чарыше не бывает простых пожаров и тушить их приходится вручную, без техники. Лесники предполагают, что охотники могли проигнорировать соблюдение правил пожарной безопасности, что и привело к возгоранию.