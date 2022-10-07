В Алтайском крае снизилось число вакансий для медиков

Показатель в сентябре упал как год к году, так и по сравнению с предыдущим месяцем

7 октября 2022, 09:18

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на медиков в Алтайском крае и сколько им готовы платить работодатели. Согласно результатам их исследования, к сентябрю спрос на медработников в регионе упал на 15% относительно того же периода 2021 года, при этом по сравнению с августом число вакансий для данных специалистов в регионе также уменьшилось (-2%).

Сейчас 43% актуальных вакансий размещено компаниями из медицинского и фармацевтического направления. Ещё 5% предложений о работе для медиков открыли компании из отрасли «продукты питания», 4% - из сферы розничной торговли, ещё 3% приходится на долю ресторанно-гостиничного направления. 46% вакансий доступны соискателям без опыта работы, 42% — требуют от кандидатов опыта 1-3 года, 11% — 3-6 лет, а 1% — более 6 лет.

Медианная предлагаемая зарплата для специалистов без опыта работы — 31 тысяча рублей. Кандидатам с опытом работы по специальности более одного года предлагают 42,5 тысячи рублей. От 3 до 6 лет — зарплата увеличивается уже в среднем до 60 тысяч.

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Наиболее высокие зарплаты медикам из Алтайского края сейчас предлагают работодатели из других регионов, например, урологу-андрологу с релокацией в Сахалинскую область обещают заработную плату до 200 тысяч рублей, а главному врачу областной больницы — до 213 тысяч рублей на руки. Среди высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае, которые не требуют переезда, есть предложения для детского врача-стоматолога — от 100 тысяч рублей на руки, а также ветеринарного врача — от 90 тысяч рублей до вычета налогов.

В настоящий момент медики остаются в категории одними из самых дефицитных работников: на одну вакансию для них в Алтайском крае приходится в среднем один потенциальный кандидат (0,9 резюме на вакансию). Напомним, нормой, комфортной для рынка труда, считается соотношение 5-6 резюме на вакансию.

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