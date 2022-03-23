В Алтайском сыре обнаружили повышенное содержание антибиотиков

Специалисты Роскачества проверили сыр «Голландский» от 30 производителей. Три продукта были представлены алтайскими компаниями.

По результатам экспертизы стало известно, что в сыре от производителя «Алтайские сыровары» превышено допустимое содержание антибиотиков в 1,1 раза.

Продукт марки «Моя цена», который для торговой сети «Магнит» производит Барнаульский молочный комбинат, полностью соответствует требованиям.

Также проверку прошёл сыр от производителя «Брюкке», однако его консистенцию специалисты назвали «зернистой».