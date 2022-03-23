В Алтайском сыре обнаружили повышенное содержание антибиотиков
Специалисты проверили продукцию от трёх производителей, по её результатам стало известно, что сыр одной марки не соответствует требованиям
23 марта 2022, 12:05, Илья Звягинцев
Специалисты Роскачества проверили сыр «Голландский» от 30 производителей. Три продукта были представлены алтайскими компаниями.
По результатам экспертизы стало известно, что в сыре от производителя «Алтайские сыровары» превышено допустимое содержание антибиотиков в 1,1 раза.
Продукт марки «Моя цена», который для торговой сети «Магнит» производит Барнаульский молочный комбинат, полностью соответствует требованиям.
Также проверку прошёл сыр от производителя «Брюкке», однако его консистенцию специалисты назвали «зернистой».
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