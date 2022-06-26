В Барнауле +40, в Бийске +50. Аномальная жара установилась в Алтайском крае

В Алтайском крае установилась аномальная жара. Жители региона в социальных сетях рассказывают о том, какая температура сейчас у них.

В Барнауле термометры доходят до отметки +41 градус, а в Бийске на солнце температура воздуха нагревается до +50 градусов.

По прогнозам синоптиков, аномально высокие температуры задержатся в регионе как минимум до 27 июня.

Из-за жары в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС установили повышенный класс пожароопасности.