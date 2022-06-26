В Барнауле +40, в Бийске +50. Аномальная жара установилась в Алтайском крае
Жители региона в социальных сетях показывают уличные термометры, шкала в которых доходит до самых высоких отметок
26 июня 2022, 16:57, Илья Звягинцев
В Алтайском крае установилась аномальная жара. Жители региона в социальных сетях рассказывают о том, какая температура сейчас у них.
В Барнауле термометры доходят до отметки +41 градус, а в Бийске на солнце температура воздуха нагревается до +50 градусов.
По прогнозам синоптиков, аномально высокие температуры задержатся в регионе как минимум до 27 июня.
Из-за жары в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС установили повышенный класс пожароопасности.
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