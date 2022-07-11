В Барнауле осудили экс-ректора «пушкинского вуза», скрывавшегося в Черногории

В Алтайском крае осудили бывшего ректора филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, сообщает региональный СК.

«С 2014 по 2017 год осужденный совместно с директором филиала совершили растрату денежных средств государственного университета на общую сумму около 2,5 млн рублей путем перечисления на подконтрольные счета физических и юридических лиц», — рассказали в ведомстве.

Деньги шли якобы на оплату договоров, которые в действительности не заключались и не исполнялись. Средства бывшие директор и ректор использовали для личных целей.

В октябре 2021 года экс-директору филиала назначили 3 года лишения свободы условно, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Бывшего ректора лишили свободы условно на 4 года и оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Напомним, Скворцов скрывался в Черногории, откуда его летом 2021 года экстрадировали в Россию. Хищения выявили в 2020 году, в декабре того же года он сбежал.