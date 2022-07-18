В Барнауле начали устанавливать памятник строителям

В Барнауле на проспекте Строителей, 43 начали работы по установке памятника строителям. Об этом сообщает «Толк».

Памятник из гранита, концепцию которого выполнил «Алтайгражданпроект», создали на Колыванском камнерезном заводе.

Высота стелы составит около четырех метров. Она будет выполнена в темных и светлых серых тонах, а также на ней разместят надпись «Памятный знак в честь строителей Алтайского края».

Организацию установки взял на себя Союз строителей Алтайского края. В общей сложности на него затратили 4,5 млн рублей.

Отмечается, что установить памятник не могли три года. В итоге его разместят недалеко от гостиницы «Барнаул».

Открыть памятник планируют в канун Дня строителей, который празднуют во второе воскресенье августа.