В Барнауле открыли барельеф, посвященный народному тренеру Геннадию Смертину

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле открыли барельеф, посвящённый Геннадию Смертину — отцу и тренеру известных футболистов Алексея и Евгения Смертиных и наставнику многих других детей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Изначально расположить барельеф хотели с торца дома на Сулиме, где всю жизнь прожил Геннадий Иванович. Но потом поняли, что лучше сделать его на здании СШОР Смертина — так он будет сохраннее, да и это символично, ведь всю свою жизнь он посвятил футболу и работе с детьми.

Автором барельефа выступил Николай Ерохин — дядя четырёхкратного чемпиона России в составе петербургского «Зенита» Александра Ерохина, к воспитанию которого приложил руку Геннадий Смертин.

Отметим, что дата открытия памятника была выбрана не случайно. 3 ноября народному тренеру России исполнилось бы 83 года.