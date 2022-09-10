В Барнауле проверили сообщения о нарушениях на нескольких избирательных участках

В Барнауле проверили сообщения о том, что на нескольких избирательных участках урны убирали в отдельные помещения. О результатах проверки сообщили в телеграм-канале Избиркома.

В социальных сетях пользователи отмечали, что подобные нарушения наблюдали на нескольких участках в Барнауле, но эти сообщения не подтвердились.

«В городе Барнауле проходит многодневное голосование, и порядок его проведения имеет ряд особенностей, утверждённых соответствующим положением ЦИК от 08.06.2022 № 86/718-8. Так, голосование в помещении проводится с использованием одного стационарного ящика для голосования, в последний день голосования — с использованием ящиков для голосования, количество которых определено нормативами технологического оборудования для участковых комиссий», — уточнили в Избиркоме.

Отмечается, что по закону о многодневном голосовании, в первые дни в помещении находится один ящик для голосования.