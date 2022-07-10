В барнаульском ТЦ «Лето» у ресторана сети «Вкусно — и точка», которая пришла на смену McDonald's, появилась вывеска. Это случилось спустя почти месяц после открытия.

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Общество Часть ресторанов «Вкусно — и точка» останутся без картошки фри

Рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в Барнауле 20 июня. Перед открытием отовсюду убрали букву М, свойственную для McDonald's, который располагался здесь ранее.

Сам McDonald's решил уйти с российского рынка в мае 2022 года. Корпорация продала свои российские рестораны компании «ГиД» из Новокузнецка, которая владела сибирскими «Макдоналдсами» по франшизе. «ГиД» сохранил работников и некоторые позиции в меню, которые теперь называются по-другому.