В Барнауле за 5 миллионов продают обломок метеорита

Его вес составляет почти 7 кг

18 июля 2022, 06:40, Никита Черников

Житель Барнаула выставил на продажу обломок метеорита. Объявление опубликовано на Avito.

По словам продавца, артефакт он нашел на Алтае, но не уточнил в каком.

Кусок имеет «очень большую твердость» и слегка магнитит. Вес — 6850 грамм.

Цена на находу космическая — 5 миллионов рублей.

Ранее в Республике Алтай местный маг опубликовал объявление о продаже посоха силы за 2 миллиона.

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