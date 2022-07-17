В Барнауле за 5 миллионов продают обломок метеорита
Его вес составляет почти 7 кг
18 июля 2022, 06:40, Никита Черников
Житель Барнаула выставил на продажу обломок метеорита. Объявление опубликовано на Avito.
По словам продавца, артефакт он нашел на Алтае, но не уточнил в каком.
Кусок имеет «очень большую твердость» и слегка магнитит. Вес — 6850 грамм.
Цена на находу космическая — 5 миллионов рублей.
Ранее в Республике Алтай местный маг опубликовал объявление о продаже посоха силы за 2 миллиона.
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