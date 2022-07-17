В Барнауле за 5 миллионов продают обломок метеорита

Житель Барнаула выставил на продажу обломок метеорита. Объявление опубликовано на Avito.

По словам продавца, артефакт он нашел на Алтае, но не уточнил в каком.

Кусок имеет «очень большую твердость» и слегка магнитит. Вес — 6850 грамм.

Цена на находу космическая — 5 миллионов рублей.

Ранее в Республике Алтай местный маг опубликовал объявление о продаже посоха силы за 2 миллиона.