НОВОСТИОбщество

Сдачу экзамена на водительские права планируют ужесточить

Новые меры коснутся контроля проведения аттестации

20 января 2026, 21:30, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Для представления в правительство Российской Федерации разработан проект, ужесточающий требования к теоретическому экзамену для получения водительского удостоверения. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник. Этап публичного обсуждения инициативы завершен.

В список серьезных нарушений предлагается внести применение любых средств коммуникации, замаскированных записывающих устройств, наушников и других электронных устройств во время экзаменационного процесса.

В случае обнаружения подобных инцидентов результаты экзамена будут признаны недействительными, а повторная сдача станет возможной только через год. Помимо этого, планируется ввести обязательную аудио- и видеофиксацию всего теоретического экзамена в отделениях ГИБДД в режиме реального времени.

Дополнительно рассматривается возможность сокращения периода ожидания между попытками сдачи практического экзамена с шести месяцев до двух.

Сотрудник ГИБДД оформляет протокол / Фото: amic.ru

В России намерены изменить правила сдачи экзаменов в ГИБДД

Планируется сократить срок для сдачи практической части экзамена
НОВОСТИОбщество

Авто Пдд

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

22:58:47 20-01-2026

Лучше жкх займитесь... а то уже просто из ничего проблемы...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:01:42 21-01-2026

2 млн вопросов за пять минут),не сдал-тюряга)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:56 21-01-2026

Почему то в Европе и США у всех есть права. И дтп меньше. Почему так? Ещё там драк нет на дорогах.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров