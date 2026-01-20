Сдачу экзамена на водительские права планируют ужесточить
Новые меры коснутся контроля проведения аттестации
20 января 2026, 21:30, ИА Амител
Для представления в правительство Российской Федерации разработан проект, ужесточающий требования к теоретическому экзамену для получения водительского удостоверения. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник. Этап публичного обсуждения инициативы завершен.
В список серьезных нарушений предлагается внести применение любых средств коммуникации, замаскированных записывающих устройств, наушников и других электронных устройств во время экзаменационного процесса.
В случае обнаружения подобных инцидентов результаты экзамена будут признаны недействительными, а повторная сдача станет возможной только через год. Помимо этого, планируется ввести обязательную аудио- и видеофиксацию всего теоретического экзамена в отделениях ГИБДД в режиме реального времени.
Дополнительно рассматривается возможность сокращения периода ожидания между попытками сдачи практического экзамена с шести месяцев до двух.
22:58:47 20-01-2026
Лучше жкх займитесь... а то уже просто из ничего проблемы...
08:01:42 21-01-2026
2 млн вопросов за пять минут),не сдал-тюряга)
08:12:56 21-01-2026
Почему то в Европе и США у всех есть права. И дтп меньше. Почему так? Ещё там драк нет на дорогах.