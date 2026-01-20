Сдачу экзамена на водительские права планируют ужесточить

Новые меры коснутся контроля проведения аттестации

20 января 2026, 21:30, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Для представления в правительство Российской Федерации разработан проект, ужесточающий требования к теоретическому экзамену для получения водительского удостоверения. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник. Этап публичного обсуждения инициативы завершен.

В список серьезных нарушений предлагается внести применение любых средств коммуникации, замаскированных записывающих устройств, наушников и других электронных устройств во время экзаменационного процесса.

В случае обнаружения подобных инцидентов результаты экзамена будут признаны недействительными, а повторная сдача станет возможной только через год. Помимо этого, планируется ввести обязательную аудио- и видеофиксацию всего теоретического экзамена в отделениях ГИБДД в режиме реального времени.

Дополнительно рассматривается возможность сокращения периода ожидания между попытками сдачи практического экзамена с шести месяцев до двух.