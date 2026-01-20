В Стерлитамаке при обвале траншеи на стройке погиб рабочий

Инспекция установила, что на объекте не проверяли состояние откосов и не укрепляли стенки выемки

20 января 2026, 22:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Гострудинспекция Республики Башкортостан установила, что причиной гибели 48-летнего мастера ООО "Стерлитамакская сантехническая компания" стало грубое нарушение требований охраны труда. Трагедия произошла 28 августа 2025 года на улице Гастелло в Стерлитамаке во время земляных работ, сообщает mkset.ru.

В момент происшествия сотрудники копали траншею глубиной около 2,3 метра для прокладки водопроводных труб. Согласно выводам проверки, на объекте не контролировали состояние откосов траншеи и не принимали мер по укреплению ее стенок. Кроме того, требования безопасности, указанные в наряде-допуске, фактически игнорировались.

«Решающую роль сыграли слабая организация работ и отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц», – заявила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.