Жители алтайского села рискуют жизнью из-за отсутствия переходов через железную дорогу

21 января 2026, 08:30, ИА Амител

Когда путь к поезду превращается в опасное испытание – с такой реальностью ежедневно сталкиваются жители села Поспелиха. Населенный пункт фактически разделен железной дорогой, а безопасных пешеходных переходов через пути здесь нет.

Как рассказала местная жительница Telegram-каналу "Барнаул 22", днем, в 15:30, товарный поезд перекрыл путь к перрону со стороны района МИС. Чтобы успеть на поезд до Барнаула, ей пришлось обходить состав по путям. В этот раз поезд оказался не слишком длинным, но, по словам сельчан, так везет далеко не всегда.

Подобные ситуации в Поспелихе происходят регулярно. Людям нужно добираться на работу, в школу, на электричку, и выбор зачастую один – либо делать большой обход, либо рисковать жизнью, пролезая под вагонами. Личный транспорт есть не у всех, а альтернативных маршрутов попросту нет.

Жители отмечают, что именно отсутствие оборудованных переходов приводит к травмам на железной дороге, о которых затем сообщают в новостях. Люди надеются, что проблема наконец привлечет внимание ответственных служб и ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Арбузовка в Алтайском крае женщина получила травмы, после того как залезла под вагон грузового поезда.