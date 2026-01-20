НОВОСТИОбщество

Россиянка, выигравшая 333 млн рублей, рассказала, куда потратит деньги

Средства она направит на помощь близким, покупку жилья и автомобиля

20 января 2026, 18:00, ИА Амител

Наталья Лохматова / Фото: пресс-служба "Столото"
Наталья Лохматова / Фото: пресс-служба "Столото"

В поселке Свердловской области живет новый лотерейный мультимиллионер. Педагог-психолог Наталия Лохматова выиграла 333 333 333 рубля в лотерею "Новогодний миллиард" от "Русского лото", став одной из четырех главных победительниц розыгрыша.

Девушка рассказала, что не сразу узнала о своем выигрыше. В этот раз она выбрала счастливое для их семьи число – восемь, которое и оказалось в игровых полях, сообщает ura.news.

Выигрыш Наталия планирует потратить разумно и с добром. Часть денег пойдет на благотворительность, помощь маме, сыну и другим родственникам. Кроме того, она намерена купить квартиру и автомобиль, чтобы улучшить условия жизни своей семьи.

Перед Новым годом охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей за два месяца. Ему повезло несколько раз подряд. А электрик из Пермского края умудрился получить 31 млн рублей, при том, что ни одной цифры в билете не совпало.

деньги

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

18:26:36 20-01-2026

сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:28 20-01-2026

Гость (18:26:36 20-01-2026) сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии? ... • ставка НДФЛ 22% - к части суммы налоговых баз, которая превышает 50 млн руб.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:13:57 21-01-2026

Гость (18:26:36 20-01-2026) сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии? ... При уплате налогов процент СБ не берётся.
Или вы никогда не платили налогов? Нет ни жилья ни авто?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:31 20-01-2026

«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь»: выигранные миллионы надо ещё реально получить на руки!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:32 20-01-2026

спорим в Свердловской области нет никакой Натальи Лохматовой

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:27:38 20-01-2026

Гость (21:05:32 20-01-2026) спорим в Свердловской области нет никакой Натальи Лохматово... Конечно нет
Она уже москвичка

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:07 21-01-2026

Лох-матова. В рекламе зашифровано отношение к целевой аудитории: мат лохам!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:35:34 21-01-2026

сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии?

А кто-то верит? Хотя, могли проделать такую штуку в надежде, что народ, не скинув с ушей лапшу, рванёт скупать билетики.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров