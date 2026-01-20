Россиянка, выигравшая 333 млн рублей, рассказала, куда потратит деньги

Средства она направит на помощь близким, покупку жилья и автомобиля

20 января 2026, 18:00, ИА Амител

Наталья Лохматова / Фото: пресс-служба "Столото"

В поселке Свердловской области живет новый лотерейный мультимиллионер. Педагог-психолог Наталия Лохматова выиграла 333 333 333 рубля в лотерею "Новогодний миллиард" от "Русского лото", став одной из четырех главных победительниц розыгрыша.

Девушка рассказала, что не сразу узнала о своем выигрыше. В этот раз она выбрала счастливое для их семьи число – восемь, которое и оказалось в игровых полях, сообщает ura.news.

Выигрыш Наталия планирует потратить разумно и с добром. Часть денег пойдет на благотворительность, помощь маме, сыну и другим родственникам. Кроме того, она намерена купить квартиру и автомобиль, чтобы улучшить условия жизни своей семьи.

Перед Новым годом охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей за два месяца. Ему повезло несколько раз подряд. А электрик из Пермского края умудрился получить 31 млн рублей, при том, что ни одной цифры в билете не совпало.