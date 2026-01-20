Россиянка, выигравшая 333 млн рублей, рассказала, куда потратит деньги
Средства она направит на помощь близким, покупку жилья и автомобиля
20 января 2026, 18:00, ИА Амител
В поселке Свердловской области живет новый лотерейный мультимиллионер. Педагог-психолог Наталия Лохматова выиграла 333 333 333 рубля в лотерею "Новогодний миллиард" от "Русского лото", став одной из четырех главных победительниц розыгрыша.
Девушка рассказала, что не сразу узнала о своем выигрыше. В этот раз она выбрала счастливое для их семьи число – восемь, которое и оказалось в игровых полях, сообщает ura.news.
Выигрыш Наталия планирует потратить разумно и с добром. Часть денег пойдет на благотворительность, помощь маме, сыну и другим родственникам. Кроме того, она намерена купить квартиру и автомобиль, чтобы улучшить условия жизни своей семьи.
Перед Новым годом охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей за два месяца. Ему повезло несколько раз подряд. А электрик из Пермского края умудрился получить 31 млн рублей, при том, что ни одной цифры в билете не совпало.
18:26:36 20-01-2026
сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии?
19:31:28 20-01-2026
Гость (18:26:36 20-01-2026) сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии? ... • ставка НДФЛ 22% - к части суммы налоговых баз, которая превышает 50 млн руб.
07:13:57 21-01-2026
Гость (18:26:36 20-01-2026) сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии? ... При уплате налогов процент СБ не берётся.
Или вы никогда не платили налогов? Нет ни жилья ни авто?
21:00:31 20-01-2026
«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь»: выигранные миллионы надо ещё реально получить на руки!
21:05:32 20-01-2026
спорим в Свердловской области нет никакой Натальи Лохматовой
22:27:38 20-01-2026
Гость (21:05:32 20-01-2026) спорим в Свердловской области нет никакой Натальи Лохматово... Конечно нет
Она уже москвичка
11:00:07 21-01-2026
Лох-матова. В рекламе зашифровано отношение к целевой аудитории: мат лохам!
18:35:34 21-01-2026
сколько налог?, сколько СБ за перевод возьмет комиссии?
А кто-то верит? Хотя, могли проделать такую штуку в надежде, что народ, не скинув с ушей лапшу, рванёт скупать билетики.