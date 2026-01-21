Ученые определили точное время "отключения" мозга
Специалисты установили, что в 14:06 наступает пик дневного спада энергии, когда продуктивность снижается, а сил нет даже на простые задачи
21 января 2026, 08:15, ИА Амител
Исследователи выявили точное время суток, когда мозг большинства людей перестает быть продуктивным и наступает энергетический спад. Согласно их данным, "батарейка садится" ежедневно в 14:06, сообщает StudyFinds.
Именно в этот момент, как показали наблюдения, концентрация внимания резко падает, мотивация снижается, а на выполнение даже бытовых задач не хватает сил. Этот феномен, часто называемый послеобеденным спадом, теперь имеет свое точное временное обозначение.
Эксперты связывают его с естественными циркадными ритмами организма и рекомендуют в это время планировать менее ответственные задачи или позволять себе короткий перерыв для восстановления работоспособности.
08:24:35 21-01-2026
а я то думаю, почему именно в 14:05 резко хочется спать, просто ничего не делать на работе, а уйти домой) (не шутка)
08:34:20 21-01-2026
Это у жаворонков. У сов всё норм в 14 часов. Потому что в 11 ч начинается плодотворная работа, к 2 часам дня настрой боевой.
08:36:28 21-01-2026
И где же таких ученых и экспертов учат????
09:55:30 21-01-2026
Это у всех по разному. У меня в 9-05 мозг не работе отключается и ровно в 18-02 включается.
10:31:38 21-01-2026
Самое плотворное для работы время с 20 до 02. Прям прёт и дела спорятся.
Шах и мат, ученые
11:39:27 21-01-2026
жить нужно в ритме наших предков славян
вставали с солнцем, молились, трудились весь день, ложились спать с заходом солнца, молились снова
17:01:13 21-01-2026
гость (11:39:27 21-01-2026) жить нужно в ритме наших предков славянвставали с солнце... Второй раз молились во сне?)))
17:34:35 21-01-2026
гость (11:39:27 21-01-2026) жить нужно в ритме наших предков славянвставали с солнце... Русь крестили только в 988 году, соответственно с молитвами вопрос не простой. К тому времени уже давно было разделение на богатых и бедных. Которые вставали в разное время, далеко не все с солнцем)))
В Европе в средние века люди жили с режимом двухфазного сна. Первый сон начинался примерно через 2 часа после заката и длился около 4 часов. Затем следовал период бодрствования продолжительностью 1-3 часа, после чего наступал второй сон до рассвета. Археологические находки, включая дневники и хозяйственные записи того времени, показывают, что такой режим был распространен по всей Европе – от Британских островов до Византии. После первого пробуждения, которое обычно происходило между 23:00 и 01:00, средневековый человек не лежал праздно в постели. Историки обнаружили множество документов XIII-XIV веков, описывающих активную ночную деятельность. В это время люди занимались домашними делами, молились, размышляли, общались с соседями или даже ходили по гостям. В монастырях этот промежуток использовался для наиболее сосредоточенных молитв – считалось, что именно в эти часы душа наиболее восприимчива к божественному.
В период между снами на улицах часто можно было встретить людей, занятых различными делами. По данным хроник города Руана за 1356 год, около 25% горожан регулярно использовали это время для посещения соседей или совместных трапез. В некоторых городах даже существовали специальные "ночные пекарни", работавшие именно в эти часы и производившие свежий хлеб к утру