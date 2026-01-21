Ученые определили точное время "отключения" мозга

Специалисты установили, что в 14:06 наступает пик дневного спада энергии, когда продуктивность снижается, а сил нет даже на простые задачи

21 января 2026, 08:15, ИА Амител

Электрическая активность мозга / Фото: kjpargeter / freepik.com

Исследователи выявили точное время суток, когда мозг большинства людей перестает быть продуктивным и наступает энергетический спад. Согласно их данным, "батарейка садится" ежедневно в 14:06, сообщает StudyFinds.

Именно в этот момент, как показали наблюдения, концентрация внимания резко падает, мотивация снижается, а на выполнение даже бытовых задач не хватает сил. Этот феномен, часто называемый послеобеденным спадом, теперь имеет свое точное временное обозначение.

Эксперты связывают его с естественными циркадными ритмами организма и рекомендуют в это время планировать менее ответственные задачи или позволять себе короткий перерыв для восстановления работоспособности.