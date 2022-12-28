В барнаульском парке «Изумрудный» появился пирс с необычной подсветкой. Фото
Все работы по благоустройству на этот год в парке завершены
28 декабря 2022, 07:45, Никита Черников
Фото: E.N. / «Подслушано Барнаул»
На днях в барнаульском парке «Изумрудный» завершили запланированные на 2022 год работы по благоустройству. Рабочие восстановили пруд и мост, построили на острове беседку и установили новые фонари.
При этом в паблике «Подслушано Барнаул» отметили, что в парке также появился пирс с необычной подсветкой. И показали, как он выглядит в тёмное время суток на фоне нового водоёма.
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