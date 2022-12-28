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В барнаульском парке «Изумрудный» появился пирс с необычной подсветкой. Фото

Все работы по благоустройству на этот год в парке завершены

28 декабря 2022, 07:45, Никита Черников

Фото: E.N. / «Подслушано Барнаул»

На днях в барнаульском парке «Изумрудный» завершили запланированные на 2022 год работы по благоустройству. Рабочие восстановили пруд и мост, построили на острове беседку и установили новые фонари.

При этом в паблике «Подслушано Барнаул» отметили, что в парке также появился пирс с необычной подсветкой. И показали, как он выглядит в тёмное время суток на фоне нового водоёма.

Комментарии 4

  • Красивое!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Здорово! И, надеюсь, антивандальное.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Посмотрим, что через год будет. Когда латать начнут все эти красоты....
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А на старых фотографиях можно увидеть, как много было деревьев в парке... Вот это действительно был ПАРК. А сейчас, похоже, во всех облысевших парках только ландшафтный дизайн. А жаль!
    28 декабря, Гость   Ответить
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