В барнаульском парке «Изумрудный» появился пирс с необычной подсветкой. Фото

Все работы по благоустройству на этот год в парке завершены

28 декабря 2022, 07:45, Никита Черников

Фото: E.N. / «Подслушано Барнаул»

На днях в барнаульском парке «Изумрудный» завершили запланированные на 2022 год работы по благоустройству. Рабочие восстановили пруд и мост, построили на острове беседку и установили новые фонари.

При этом в паблике «Подслушано Барнаул» отметили, что в парке также появился пирс с необычной подсветкой. И показали, как он выглядит в тёмное время суток на фоне нового водоёма.