В Барнаульской епархии рассказали, что будет с храмом на месте бывшего планетария

В 2022 году в Крестовоздвиженском храме начнётся ремонт, который позволит открыть храм для прихожан. Об этом журналистам «Вечернего Барнаула» рассказал секретарь Барнаульской епархии РПЦ протоиерей Георгий Крейдун.

По его словам, с 2014 до 2019 года шло оформление документов на передачу помещения в пользу РПЦ. Вплоть до 2022 года проводились подготовительные работы, а барнаульский планетарий переезжал в здание бывшего кинотеатра «Родина».

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Фоторепортажи Как выглядит новый барнаульский планетарий

По заявлению Крейдуна, сейчас епархия занимается подготовкой документов на первый этап работ по ремонту храма. В рамках него планируется заменить кровлю и провести другие работы.

Секретарь епархии отметил, что существует община верующих, которая ждёт открытия церкви около двух десятилетий. Поэтому храм будет приходским и в нём будут проводиться все церковные богослужения. Однако конкретных сроков открытия храма Крейдун назвать не смог, заявив, что Барнаульская епархия постарается ускорить процесс. Он подчеркнул, что все ремонтные работы РПЦ согласовывает с алтайским краевым Управлением по охране памятников культуры.

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Прочее Барнаульский планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина" к концу 2021 года

Напомним, здание Крестовоздвиженского храма построено в 1909 году и считается памятником культуры. С 1950 по 2019 год в нём располагался барнаульский планетарий, считающийся одним из старейших в стране. В настоящее время здание возвращено Русской православной церкви.